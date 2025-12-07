Miss France 2026. Miss Tahiti sacrée… et Miss Normandie crée la surprise au classement

Dès les premières minutes, le Zénith d'Amiens avait cette ambiance qu'on ne fabrique pas : un mélange de solennité, de paillettes et de stress collectif. Trente candidates, une Garde républicaine, des tableaux calibrés TF1-style et un public chauffé à blanc… Miss France a déroulé son grand classique, version 2026.

Un début de soirée qui met la Normandie en lumière

Il est 23h. Miss Normandie s'avance, appelée première du Top 12. Sûre d'elle, sourire franc, Victoire Dupuis lance un "j'attendais ce moment avec impatience" qui fait vibrer la salle. Déterminée, la Rouennaise de 20 ans rappelle son rêve : devenir présentatrice télé. Un clin d'œil appuyé à sa région plus tard : "Bonjour la Normandie !" et le ton est donné.

Elle conclut même avec panache :

"Je m'appelle Victoire… et j'espère que ce soir, ce ne sera pas juste mon prénom.

Une place mémorable pour Miss Normandie - TF1

Costumes régionaux : mer, lumière et identité normande

La Garde républicaine entre, les Miss défilent et Victoire Dupuis s'avance dans Écume et lumière, robe blanche et bleu ciel, cape aérienne qui s'envole derrière elle. Un hommage à la mer normande.

Tableaux, punchlines et un peu de télé-réalité malgré eux

Dans une séquence conseils aux Miss, Bruce Toussaint glisse même une pique amusée :

"Ah, une candidate veut faire notre métier… celles-là sont d'office éliminées !"

Tout le monde comprend : il vise Victoire Dupuis, qui assume depuis le début son ambition télé. Mais c'est bon enfant.

L'épreuve des questions : authenticité, émotions et un secret révélé

À la question de l'expérience la plus transformante, Miss Normandie répond simplement : "Celle-ci."

Puis elle avoue s'être inscrite au casting en secret.

Et ajoute, émue : "La petite Victoire du collège serait tellement fière… elle n'aurait jamais osé."

La montée vers la finale : le suspense total

00h01. Jean-Pierre Foucault annonce les finalistes une par une : Roussillon, Guadeloupe, Tahiti… puis Normandie, appelée en 4ᵉ. Le public explose. La Normande accède à la finale.

Le verdict : Miss Tahiti sacrée, la Normandie sur le podium

00h43. Les cinq finalistes se tiennent la main.

– 4ᵉ dauphine : Miss Roussillon

– 3ᵉ dauphine : Miss Guadeloupe

Miss Normandie est officiellement dans le Top 3.

Puis tombe le verdict final : "La 2ᵉ dauphine est… Miss Normandie !"

Victoire Dupuis monte sur le podium, saluée par toute la salle. La Normandie a brillé jusqu'à la dernière seconde.

Et la gagnante ?

Miss Tahiti décroche la couronne, ovationnée par le public.

Pour voir le replay du live, c'est ici.