Sport. "Une promotion du tennis" : les Internationaux masculins de Bagnoles de l'Orne reviennent pour une 17e édition

Le tournoi masculin des Internationaux de Bagnoles de l'Orne a débuté dimanche 18 janvier avec la phase des qualifications. La phase finale du tournoi, qui permettra au vainqueur de remporter 15 000$, doit se terminer dimanche 25 janvier. Au total "2 000 personnes sont attendues", explique Gilles Poussin, directeur de la compétition.

En "cette période creuse de janvier", le tournoi, qui compte plus de 50 bénévoles, reste "le seul tournoi professionnel du département", ajoute-t-il.

Faire la "promotion du tennis"

Durant toute la semaine, l'entrée est gratuite pour le public avec un match programmé "chaque soir à 18h, pour permettre aux gens qui travaillent d'y assister", affirme Gilles Poussin. "Il faut que ce soit une promotion du tennis, pour les adultes et les scolaires", insiste-t-il.

Mercredi 21 janvier, "les enfants vont pouvoir jouer avec des joueurs professionnels", déclare le directeur du tournoi. Parmi eux figurent Filippo Romano, vainqueur de l'édition précédente, ou encore des Français comme Pierre Delage, Léo Raquillet et Maxence Bertimon.