En ce moment Team LORDE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sport. "Une promotion du tennis" : les Internationaux masculins de Bagnoles de l'Orne reviennent pour une 17e édition

Sport. La 17e édition des Internationaux de tennis de Bagnoles de l'Orne se déroule jusqu'au dimanche 25 janvier. Pendant une semaine, les joueurs s'affrontent sur terre battue, avec une récompense de 15 000$ à la clé.

Publié le 20/01/2026 à 16h22 - Par Lucie Peudevin
Sport. "Une promotion du tennis" : les Internationaux masculins de Bagnoles de l'Orne reviennent pour une 17e édition
La 17e édition des Internationaux de tennis de Bagnoles de l'Orne se termine dimanche 25 janvier. - Florian Pottier

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le tournoi masculin des Internationaux de Bagnoles de l'Orne a débuté dimanche 18 janvier avec la phase des qualifications. La phase finale du tournoi, qui permettra au vainqueur de remporter 15 000$, doit se terminer dimanche 25 janvier. Au total "2 000 personnes sont attendues", explique Gilles Poussin, directeur de la compétition.

En "cette période creuse de janvier", le tournoi, qui compte plus de 50 bénévoles, reste "le seul tournoi professionnel du département", ajoute-t-il.

Faire la "promotion du tennis"

Durant toute la semaine, l'entrée est gratuite pour le public avec un match programmé "chaque soir à 18h, pour permettre aux gens qui travaillent d'y assister", affirme Gilles Poussin. "Il faut que ce soit une promotion du tennis, pour les adultes et les scolaires", insiste-t-il.

Mercredi 21 janvier, "les enfants vont pouvoir jouer avec des joueurs professionnels", déclare le directeur du tournoi. Parmi eux figurent Filippo Romano, vainqueur de l'édition précédente, ou encore des Français comme Pierre Delage, Léo Raquillet et Maxence Bertimon.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sport. "Une promotion du tennis" : les Internationaux masculins de Bagnoles de l'Orne reviennent pour une 17e édition
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple