Villedieu-les-Poêles. Frédéric Lemonnier candidat à la succession de Philippe Lemaître

Frédéric Lemonnier, cadre commercial à la retraite de 64 ans, est candidat pour les élections municipales à Villedieu-les-Poêles les 15 et 22 mars. Celui qui est déjà le premier adjoint du maire sortant, Philippe Lemaître, aspire à un troisième mandat.

"Les promesses que je fais, je vais les tenir", assure-t-il, tout en partant d'abord "des aspirations et des souhaits des habitants". "Je suis un habitant à l'écoute des habitants", résume-t-il.

Parmi les aspirations qu'il a déjà notées, il y a un travail sur le scolaire avec le maintien des écoles, le cadre de vie avec la sécurité, la solidarité avec le soutien aux associations, le tourisme ou encore l'urbanisme. Il souhaite aussi travailler en bonne intelligence avec l'intercommunalité, dans les compétences de chacun.