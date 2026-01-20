Histoire. Les filles de ce soldat recherchent une famille à Juno Beach

Dans son récit Mon histoire de guerre, le soldat canadien Edgar Brideau évoque deux femmes rencontrées dans une tranchée. Il venait de débarquer le 6 juin 1944 sur les côtes normandes, et devait libérer Saint-Aubin-sur-Mer. "Elles ont eu très peur et se sont toutes mises à crier. Aussitôt, je leur ai dit : 'Ne craignez rien, nous sommes des soldats canadiens et nous venons pour vous libérer. Restez ici jusqu'à ce que Ia bataille soit rendue à l'autre village'", écrit-il. Quatre de ses filles, Rose-Marie, Ginette, Monique et Odette, ont prévu de se rendre à Juno Beach pour la première fois, à l'occasion de la semaine acadienne du 8 au 15 août. Elles aimeraient retrouver la famille mentionnée par leur père. Contactez infos@semaineacadienne.net.

Edgar Brideau et ses filles. Elles se rendront pour la première fois de leur vie à Juno Beach en août.