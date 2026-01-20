En ce moment The First Time Damiano DAVID
Football. Le Stade lavallois signe un nouveau renfort offensif pour "mettre plus de danger sur la défense adverse"

Sport. Dylan Mbayo a signé au Stade lavallois, prêté par un club de première division néerlandaise. L'ailier belge, en lequel Laurent Lairy et Olivier Frapolli placent beaucoup d'espoirs, a été présenté lundi 19 janvier.

Publié le 20/01/2026 à 10h53 - Par Simon Lebaron
Nouvelle recrue offensive du Stade lavallois, Dylan Mbayo a été présenté lundi 19 janvier.

Le Stade lavallois a signé une nouvelle recrue offensive. Après l'avant-centre Trévis Dago arrivé libre de Lille, l'ailier droit Dylan Mbayo a été prêté, avec une option d'achat, jusqu'à la fin de la saison par le PEC Zwolle, club de première division néerlandaise.

"Du déséquilibre, de la percussion", espère Frapolli

Le Belge de 24 ans a été présenté lundi 19 janvier par Laurent Lairy et Olivier Frapolli, qui placent beaucoup d'espoirs en ce gaucher capable d'évoluer sur l'aile droite. L'entraîneur attend de son nouvel attaquant "du déséquilibre, de la percussion, de provoquer les défenseurs en un contre un", énumère Olivier Frapolli. L'envie in fine est de "mettre plus de danger sur la défense adverse quand elle est basse, c'est ce qu'on a un peu de mal à faire ces derniers temps".

Une première apparition à Amiens ?

Dylan Mbayo s'est dit "prêt" et "très excité" à l'idée de jouer son premier match avec les Tango. "Je vais faire le nécessaire pour mener cette équipe là où elle doit être", a-t-il ajouté. Auteur de 2 passes décisives en 16 matchs cette saison et décisif à 12 reprises en 35 matchs la saison dernière, il devrait faire partie du groupe pour le déplacement à Amiens vendredi 23 janvier. "Physiquement, je me sens bien, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas pris un rythme de match", explique l'ailier, titularisé pour la dernière fois le 21 septembre.

Un effort financier réalisé

Pour accueillir le joueur, le président Laurent Lairy a "rouvert légèrement" la masse salariale globale. Un effort financier qu'il regrette ne pas avoir fait dès l'été ? "Je n'ai aucun regret. On a fait ce choix cet été et on l'assume pleinement", répond Laurent Lairy. Il avait annoncé en début de saison se laisser la possibilité d'ajuster l'effectif au mercato d'hiver si nécessaire. "Nos résultats ne sont pas conformes à ce qu'on attendait. On a l'énergie pour redresser cette situation. Cela passait par l'apport d'une énergie complémentaire au groupe, donc c'est chose faite", conclut-il.

