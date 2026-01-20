Rives-en-Seine. Quatre personnes évacuées après l'incendie d'une maison à Saint-Wandrille-Rançon

L'alerte a été donnée en début de soirée, lundi 19 janvier vers 19h30 pour un incendie dans une maison à Saint-Wandrille-Rançon, sur la commune de Rives-en-Seine.

Un homme indemne

A leur arrivée sur place, les 19 pompiers mobilisés avec cinq engins constatent de la fumée dans les combles de cette habitation qui compte deux logements. Quatre personnes ont dû être évacuées. Dans l'un des logements, le locataire, indemne, a été relogé par la mairie. Dans l'autre, une femme de 34 ans et deux adolescents de 15 ans ont été légèrement intoxiqués par les fumées et évacués vers l'hôpital.

La gendarmerie, des équipes de la mairie, de GRDF et d'Enedis ont aussi été mobilisés sur l'intervention, qui s'est achevée vers 22h.