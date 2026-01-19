L'Aigle. "Il faut savoir dire stop" : maire depuis 2017, Philippe Van-Hoorne raccroche

A 73 ans, Philippe Van-Hoorne veut lever le pied. Maire de L'Aigle depuis 2017, l'édile a annoncé qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections municipales, qui se tiendront au mois de mars."Le mandat de maire est certainement le plus beau car on est dans le concret et au service de nos concitoyens mais c'est un mandat prenant, exigeant et de plus en plus compliqué", explique l'élu.

"Beaucoup de fierté"

Philippe Van-Hoorne garde tout de même un bon souvenir de son passage à la mairie de L'Aigle. "C'est beaucoup de fierté. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice", confie-t-il, avant d'ajouter qu'il aurait sûrement "des regrets demain. Mais il faut savoir dire stop. Je peux vous dire que ça commence à tirer, tant physiquement que mentalement". Philippe Van-Hoorne restera toutefois conseiller départemental jusqu'en 2028.

La majorité municipale allait annoncer sa candidate ou son candidat "très prochainement", affirme l'édile. A moins de deux mois des élections, seuls Serge Delavallée, de la liste L'Aigle au cœur, et Vincent Collo, du Rassemblement national, ont pour l'instant officialisé leurs candidatures.