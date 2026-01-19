Nouveaux services, lignes prolongées ou renforcées, la Métropole de Rouen vient d'annoncer plusieurs nouveautés concernant le réseau Astuce. D'abord le lancement d'Astucepro pour les trajets professionnels vers la zone industrielle de Sotteville-lès-Rouen et de Saint-Etienne-du-Rouvray depuis les arrêts "hôtel de Ville de Sotteville" ou "gare Saint-Etienne-du-Rouvray". Des départs sont garantis toutes les 30 minutes, sans réservation, prévient la Métropole qui annonce, par ailleurs, le prolongement de la ligne T4 jusqu'au Madrillet mais aussi le prolongement de la ligne 37 "pour mieux desservir la zone d'activité de la Plaine de la Ronce". A noter également, l'augmentation des fréquences des lignes T1, T2, T3 en vacances et les dimanches.
Rouen. La Métropole renforce encore les transports en commun
Mobilité. La Métropole de Rouen a annoncé, lundi 19 janvier, plusieurs nouveautés concernant les transports en commun dans l'agglomération.
Publié le 19/01/2026 à 17h29 - Par Alexandre Leno
