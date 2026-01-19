En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. La Métropole renforce encore les transports en commun

Mobilité. La Métropole de Rouen a annoncé, lundi 19 janvier, plusieurs nouveautés concernant les transports en commun dans l'agglomération.

Publié le 19/01/2026 à 17h29 - Par Alexandre Leno
Rouen. La Métropole renforce encore les transports en commun
Le prolongement de la ligne T4 est déjà en place depuis le 5 janvier.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Nouveaux services, lignes prolongées ou renforcées, la Métropole de Rouen vient d'annoncer plusieurs nouveautés concernant le réseau Astuce. D'abord le lancement d'Astucepro pour les trajets professionnels vers la zone industrielle de Sotteville-lès-Rouen et de Saint-Etienne-du-Rouvray depuis les arrêts "hôtel de Ville de Sotteville" ou "gare Saint-Etienne-du-Rouvray". Des départs sont garantis toutes les 30 minutes, sans réservation, prévient la Métropole qui annonce, par ailleurs, le prolongement de la ligne T4 jusqu'au Madrillet mais aussi le prolongement de la ligne 37 "pour mieux desservir la zone d'activité de la Plaine de la Ronce". A noter également, l'augmentation des fréquences des lignes T1, T2, T3 en vacances et les dimanches.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
lot bricolage
lot bricolage Saint-Vincent-de-Reins (69240) 25€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. La Métropole renforce encore les transports en commun
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple