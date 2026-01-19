En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Compétition. Un Ornais se qualifie pour la finale nationale de poker

Loisir. Après avoir décroché sa qualification samedi 17 et dimanche 18 janvier à Saint-Malo, lors du Winamax poker tour 2025-2026, l'Ornais Fabien Barrabé participera à la finale nationale de poker, du 20 au 29 mars 2026. Il postulera au titre de meilleur joueur de France.

Publié le 19/01/2026 à 17h44 - Par Lucie Peudevin
Compétition. Un Ornais se qualifie pour la finale nationale de poker
L'Ornais Fabien Barrabé s'est qualifié pour participer à la grande finale nationale de poker, du 20 et le 29 mars. - Caroline Darcourt - Winamax

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Fabien Barrabé, habitant à Saint-Germain-du-Corbéis, s'est qualifié samedi 17 et dimanche 18 janvier lors du plus grand circuit de poker live gratuit de France, à Saint-Malo. Sa sélection au Winamax poker tour 2025-2026 le propulse à la finale nationale de poker qui se tiendra du 20 au 29 mars, à Aix-en-Provence.

"J'ai hâte d'en découdre"

Fabien Barrabé est le premier Ornais à être qualifié pour la grande finale. "J'en suis très heureux. J'ai surtout hâte d'y aller et d'en découdre", déclare le joueur. Pour la première fois de sa vie, le responsable après-vente d'un concessionnaire automobile participera à un tournoi avec une mise d'entrée à 500 euros. "Le niveau des joueurs est forcément plus élevé, donc il y a plus de pression", conclut-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Compétition. Un Ornais se qualifie pour la finale nationale de poker
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple