Compétition. Un Ornais se qualifie pour la finale nationale de poker

Fabien Barrabé, habitant à Saint-Germain-du-Corbéis, s'est qualifié samedi 17 et dimanche 18 janvier lors du plus grand circuit de poker live gratuit de France, à Saint-Malo. Sa sélection au Winamax poker tour 2025-2026 le propulse à la finale nationale de poker qui se tiendra du 20 au 29 mars, à Aix-en-Provence.

"J'ai hâte d'en découdre"

Fabien Barrabé est le premier Ornais à être qualifié pour la grande finale. "J'en suis très heureux. J'ai surtout hâte d'y aller et d'en découdre", déclare le joueur. Pour la première fois de sa vie, le responsable après-vente d'un concessionnaire automobile participera à un tournoi avec une mise d'entrée à 500 euros. "Le niveau des joueurs est forcément plus élevé, donc il y a plus de pression", conclut-il.