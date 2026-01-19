En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Environnement. Cette intercommunalité décroche le label "Employeur Pro-Vélo" : une première dans l'Orne

Environnement. L'intercommunalité Terres d'Argentan a été labellisée Employeur Pro-Vélo, fin 2025. Il s'agit du premier employeur ornais à décrocher ce label.

Publié le 19/01/2026 à 18h12 - Par Martin Patry
L'intercommunalité Terres d'Argentan a reçu le label Employeur Pro-Vélo. - Terres d'Argentan

C'est une première dans l'Orne. Fin 2025, Terres d'Argentan Interco a été labellisée Employeur Pro-Vélo pour son engagement dans une mobilité durable et active. Il s'agit du deuxième établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Normandie à recevoir cette récompense.

Des actions concrètes

Que ce soit pour les trajets domicile-travail ou les déplacements professionnels, "la Ville d'Argentan, l'Interco et le Centre communal d'actions sociales (CCAS) unissent leurs forces pour mettre le vélo au cœur du quotidien de leurs agents", peut-on lire dans un communiqué.

L'intercommunalité précise avoir mis en place une aide financière pour les agents utilisant le vélo, la trottinette ou le covoiturage. Au total, 17 vélos à assistance électrique ont été mis à disposition sur le territoire et des ateliers d'auto-réparation ont été menés avec l'association Réajis. "Nous sommes fiers de vous annoncer l'obtention de ce label", affirme l'intercommunalité.

