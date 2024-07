Normandie. Violents orages : une rafale de vent à 124km/h à Argentan, un record !

En plein Jeux olympiques, l'Orne vient de battre un record absolu ! Selon Météo France, 124km/h ont été relevés vers 18h lors du passage d'un violent orage ce mercredi 31 juillet en fin d'après-midi, à Argentan.

Deuxième plus forte rafale relevée

Il s'agit de la deuxième plus importante rafale relevée par le service de météorologie sur cette commune où on trouve sa station ouverte en 1994. Le record absolu date du 26 décembre 1999 avec à l'époque 158km/h relevés. De fortes précipitations sont enregistrées en cette fin d'après-midi par endroits dans l'Orne, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Dans ce dernier département cité, il est constaté des inondations.

Pour rappel, Météo France a placé l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange pour de violents orages depuis 16h mercredi 31 juillet. L'épisode devrait prendre fin en seconde partie de nuit du mercredi au jeudi 1er août.