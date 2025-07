Bayeux. "Contemplations" : la cathédrale de Bayeux illuminée

Pour cette nouvelle édition du spectacle Contemplations, qui se tient jusqu'au 30 août à Bayeux, place au changement ! Un nouveau voyage visuel sera présenté, avec un mapping immersif qui s'inspire de l'univers coloré d'Alain Thomas, créateur. La cathédrale de Bayeux se vêtira d'une fresque animée d'éléments végétaux et animaliers, jusqu'à la flèche du monument. Déjà présenté à Bruxelles, le spectacle a rassemblé plus de 300 000 spectateurs. Si le spectacle se déroule tous les mardis, jeudis et samedis, à la nuit tombée, il débutera dès le 8 juillet pour deux soirées consécutives, en célébration du départ du Tour de France à Bayeux.

Pratique. Gratuit sans réservation.