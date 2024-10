Illuminations. Un spectacle son et lumière d'exception à la cathédrale de Bayeux

La cathédrale de Bayeux prendra quelques couleurs cet été. Du 16 juillet au 31 août, l'office de tourisme de Bayeux Intercom vous donne rendez-vous autour du monument pour la troisième édition du spectacle "Contemplations", devenu incontournable dans le Calvados. "L'année dernière, on a eu 41 000 spectateurs", affirme Aurore Bourget, responsable de la communication de Bayeux Bessin Tourisme. Pour la deuxième année consécutive, c'est toute la rue Lambert-Forestier qui sera éclairée et animée trois fois par semaine.

Le spectacle, totalement gratuit, est rendu possible grâce à neuf fleurs aux facettes géantes. Pour découvrir ou redécouvrir la cathédrale de Bayeux et ses vitraux contemporains de façon originale, rendez-vous les mardis, jeudis et samedis dès la nuit tombée. Chaque session dure 20 minutes et les illuminations prennent fin à minuit, "ce qui rend le spectacle vraiment accessible. Les retours sont très positifs", appuie Aurore Bourget. Un événement à ne pas manquer, qui séduira les petits et les grands tout au long de l'été !