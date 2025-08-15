Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : à la découverte de l'exposition universelle d'Osaka

C'est le clou du voyage : au Japon, la délégation emmenée par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, découvre l'exposition universelle d'Osaka. Un événement mondial où sont attendus 28 millions de visiteurs sur six mois, d'avril à octobre 2025.

Pour le podcast de Tendance Ouest, Les Normands au pays du Soleil Levant, Célia Caradec nous entraîne dans le pavillon français, aux côtés notamment de l'entreprise Filt 1860, dont les filets à provisions fabriqués près de Caen s'arrachent dans la boutique de l'expo, tout comme les marinières Saint-James.

Jean-Philippe et Catherine Cousin, de Filt 1860, découvrent l'espace consacré à leurs filets à provisions dans la boutique du pavillon France. - Célia Caradec

L'escalier rose cuivré du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka. - Célia Caradec

Au cœur du parcours, rythmé par une composition entêtante de Rone, se dresse le Mont-Saint-Michel, relié au torii de Miyajima, comme un symbole des liens qui unissent la France et le Japon.

A l'entrée, une chimère rescapée de l'incendie de Notre-Dame côtoie une tapisserie d'Aubusson qui reproduit une image d'Hayao Miyazaki. - Célia Caradec

Une pluie de leds plonge le visiteur dans un univers onirique. - Célia Caradec

Un nez artificiel pour reproduire les odeurs

Alors que l'exposition universelle s'intéresse au monde de demain, la délégation normande découvre aussi un nez artificiel qui permettrait de reproduire 8 000 odeurs. Enfin, sur le pavillon d'Osaka consacré à la santé, Hervé Morin va se prêter à une expérience immersive originale : découvrir à quoi il pourrait ressembler en 2050…

Le nez artificiel de Komi Hakko, censé reproduire les odeurs de ce que l'on voit à l'écran. - Célia Caradec

Notre podcast Les Normands au pays du Soleil Levant est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !

Traduction assurée par Camille Ogawa.