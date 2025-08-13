Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : à bord du Shinkansen, direction Kyoto !

Sa silhouette aux faux airs de serpent et sa vitesse - 300km/h - en font un train mythique : le 3e épisode de notre podcast Les Normands au pays du Soleil Levant débute à bord du Shinkansen. Pour Tendance Ouest, Célia Caradec prend ainsi la direction de Kyoto, à bord de ce train à grande vitesse, en compagnie de la délégation d'entrepreneurs emmenée par le président de la Région Normandie, Hervé Morin.

Objectif : se rendre au siège de Murata Manufactoring, dont la filiale Murata Integrated Passive Solutions est implantée à Caen, dans le Calvados. Elle fabrique des condensateurs, de tout petits composants électroniques utilisés dans l'industrie médicale, l'électronique ou l'automobile.

Norio Nakajima, P.-D.G. de Murata, a échangé avec le président de la Normandie, Hervé Morin, au sujet des objectifs du groupe installé à Caen. - Célia Caradec

Cet épisode autour de l'industrie est aussi l'occasion d'évoquer les liens tissés entre Pochet du Courval, verrier normand, et la verrerie japonaise Koa Glass. Ces deux sociétés familiales, qui disposent à elles deux de 490 ans de savoir-faire, ont signé un partenariat stratégique en 2024 et en voient déjà les effets positifs.

Alexis Gosset, du groupe Pochet, et Horonari Idei, président de Koa Glass, ont célébré au Japon la collaboration de leurs verreries familiales. - Célia Caradec

Le Havre, porte d'entrée du Japon sur la Normandie

L'épisode se termine avec Haropa Port. Plus de 50 000 conteneurs en provenance ou à destination du Japon transitent chaque année par le grand port de l'axe Seine, qui englobe Le Havre, Paris et Rouen. Un de ses représentants est du voyage, pour présenter les atouts du territoire à plusieurs entreprises japonaises.

Après la ferveur de Tokyo, voici la quiétude de Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon. - Célia Caradec

Notre podcast Les Normands au pays du Soleil Levant est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !

Traductions assurées par Alexandre Giraud et Yuka Célik.