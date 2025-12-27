Seine-Maritime. Trois personnes grièvement blessées dans un accident sur l'A29

L'accident s'est produit à hauteur d'Oudalle, près du Havre. Dans la matinée du samedi 27 décembre, deux voitures sont entrées en collision sur l'A29. L'autoroute est coupée à la circulation dans le sens Le Havre vers Caen.

L'hélicoptère Dragon 76 sur place

Pendant l'intervention des pompiers, une troisième voiture a percuté un véhicule du SDIS. Une personne s'est retrouvée incarcérée dans l'automobile.

Le bilan provisoire fait état de 10 victimes, parmi lesquelles trois personnes ont été grièvement blessées. Au total, 11 engins, dont l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon76, ont été dépêchés sur les lieux. Trois sapeurs-pompiers sont en état de choc.