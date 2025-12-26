Près de Rouen. Deux cambrioleurs pris en flagrant délit le soir du réveillon de Noël

Deux cambrioleurs ont été arrêtés en flagrant délit lors du réveillon de Noël. Mercredi 24 décembre à 19h45, une femme s'aperçoit que deux personnes ont pénétré dans son pavillon de Sotteville-lès-Rouen, grâce à la vidéoprotection de sa maison. Elle alerte immédiatement la police.

Les forces de l'ordre se sont rendues sur place. Elles ont constaté que la porte d'entrée était forcée. A l'intérieur de l'habitation, les policiers vont retrouver deux hommes, cagoulés et gantés, qui tentaient de se dissimuler. Sur eux, les agents retrouveront des bijoux, qu'ils venaient de dérober, et un gros tournevis.

Les deux hommes sont âgés de 27 et 30 ans. Ils sont tous les deux étrangers et en situation irrégulière, et ont été placés en garde à vue.