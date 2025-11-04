Près du Havre. Il tente de pénétrer dans une maison, un homme arrêté

C'est un voisin qui a donné l'alerte. Mardi 4 novembre vers 4h, la police est prévenue que plusieurs personnes s'intéressent à un pavillon, allée Ginette à Montivilliers. Ils tentaient de pénétrer dans une dépendance et essayaient de forcer une porte.

Place en garde à vue

A l'arrivée de la police, un suspect a été arrêté dans la rue. Il s'agit d'un homme de 31 ans, habitant Le Havre. Il a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction. S'étant rendu sur les lieux de son cambriolage en voiture, son véhicule a été placé en fourrière.