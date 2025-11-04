En ce moment DANCE MONKEY TONES AND I
Près du Havre. Il tente de pénétrer dans une maison, un homme arrêté

Sécurité. Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté mardi 4 novembre à Montivilliers. Il tentait de pénétrer dans une maison pour commettre un cambriolage.

Publié le 04/11/2025 à 14h01 - Par Gilles Anthoine
Près du Havre. Il tente de pénétrer dans une maison, un homme arrêté
Un homme de 31 ans, qui tentait d'entrer par effraction dans un pavillon, a été arrêté et placé en garde à vue. - Adobe Stock - Fotolia

C'est un voisin qui a donné l'alerte. Mardi 4 novembre vers 4h, la police est prévenue que plusieurs personnes s'intéressent à un pavillon, allée Ginette à Montivilliers. Ils tentaient de pénétrer dans une dépendance et essayaient de forcer une porte.

A lire aussi. Rouen. Deux cambrioleurs surpris en flagrant délit par la police avec des bouteilles de vin

Place en garde à vue

A l'arrivée de la police, un suspect a été arrêté dans la rue. Il s'agit d'un homme de 31 ans, habitant Le Havre. Il a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction. S'étant rendu sur les lieux de son cambriolage en voiture, son véhicule a été placé en fourrière.

