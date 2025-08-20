En ce moment Popcorn Sale SANTA
Rouen. Deux cambrioleurs surpris en flagrant délit par la police avec des bouteilles de vin

Sécurité. Deux hommes de 22 et 39 ans ont été interpellés par la police en plein cambriolage chez un particulier de la rive droite de Rouen, mardi 19 août peu avant minuit. Ils ont été placés en garde à vue.

Publié le 20/08/2025 à 13h56 - Par Pierre Durand-Gratian
Les deux suspects du cambriolage ont été interpellés à Rouen mardi 19 août et placés en garde à vue. - Illustration

Ils ont été pris la main dans le sac. Deux hommes de 22 et 39 ans ont été interpellés alors qu'ils tentaient de cambrioler un domicile de Rouen sur la rive droite, mardi 19 août vers 23h40. 

La police a été prévenue de l'intrusion des deux suspects, alors que le propriétaire des lieux était en déplacement à Paris, précise une source policière.

A l'arrivée des fonctionnaires, un verrou du rez-de-chaussée est cassé et des lumières de lampe torche sont aperçues, laissant penser que les voleurs sont toujours sur place. 

Les deux suspects en garde à vue

Les policiers entrent prudemment dans le domicile et entendent alors du bruit dans la cave. Les deux suspects sont pris sur le vif, alors qu'ils remontent avec des bouteilles de vin qu'ils cherchent à voler. Les policiers constatent également que les armoires et les tiroirs ont été vidés. Une valise ouverte remplie d'objets, notamment des disques vinyles, était prête à être emportée, ce que les deux suspects ont reconnu. 

Ils ont été placés en garde à vue.

