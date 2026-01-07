Caen. Sylvie Duchesne, directrice du Zénith : "2025 a été une année historique pour Caen"

En ce moment The First Time Damiano DAVID
Loisir. Sylvie Duchesne est la directrice du Zénith. Elle fait le bilan de l'année 2025, historique pour sa salle de spectacle.

Publié le 07/01/2026 à 11h30 - Par Lilian Fermin
Sylvie Duchesne est la directrice du Zénith de Caen. - Lilian Fermin

Quel bilan tirer de l'année 2025 ?

"C'est une année historique. Nous avons en moyenne 220 000 spectateurs par an. En 2025, nous avons été épatés de découvrir qu'on avait 309 000 spectateurs au Zénith de Caen. C'est dû pour beaucoup à deux choses : le spectacle se porte très bien en France, il y a eu énormément de tournées. On découvre aussi beaucoup de jeunes artistes, qui remplissent des salles. Nous louons simplement la salle aux producteurs, mais notre travail a généré plus de 11 millions d'euros de vente de billets."

Les tributes se développent aussi ?

"Oui, on avait l'habitude de ronronner avec Pink Floyd ou Queen. En 2026, nous aurons un tribute (groupe d'hommage) de Supertramp, ou un autre consacré à Coldplay, un groupe actif qui marche encore aujourd'hui. Nous avons aussi de plus en plus d'humoristes."

Tous les Zéniths de France vont bien ?

"Oui, pour beaucoup de Zéniths. La particularité, ici, c'est qu'on reçoit plus de spectacles que la plupart de nos collègues. Nous sommes contents de voir que les artistes ne passent pas à côté de Caen !"

Les artistes locaux sont aussi un boost ?

"Sans rire, quel bonheur de voir Pierre Garnier commencer et terminer sa tournée chez nous, avec un public en liesse. On va recevoir bientôt Joseph Kamel, qui fera son premier Zénith. Et je ne parle pas du phénomène Orelsan qui arrive bientôt. On nous dit quelques fois : 'Le Zénith de Caen, ce n'est pas celui d'Orelsan.' Si, c'est son Zénith, sa ville. Il a grandi dans cette salle, et on a grandi avec lui. C'est un tel plaisir de le voir commencer sa tournée chez nous. On serait triste qu'il le fasse ailleurs."

