En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Galettes des rois. Comment sont fabriquées les fèves ? Une céramiste du Cotentin dévoile ses secrets

Insolite. Julie Agnès, alias Yukouli, est une céramiste-designer sur Tourlaville, dans la Manche. Elle a réalisé une centaine de fèves pour alimenter trois pâtisseries de Cherbourg et de Valognes, dans le cadre d'un jeu-concours "Rois et Rennes du Cotentin".

Publié le 08/01/2026 à 08h40 - Par Julien Rojo
Galettes des rois. Comment sont fabriquées les fèves ? Une céramiste du Cotentin dévoile ses secrets
Julie Agnès a installé un atelier de céramique au coeur de Tourlaville. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quelle est votre fève préférée ? Des milliers de modèles industriels se cachent dans les galettes des rois. À Cherbourg et à Valognes, les clients de certaines pâtisseries peuvent tomber sur des fèves artisanales. Elles donnent droit à des cadeaux, si elles sont retournées dans un office de tourisme du Cotentin. Ces fèves proviennent toutes du même endroit : l'atelier de Julie Agnès à Tourlaville. Connue sous le pseudo de Yukouli sur les réseaux sociaux, cette jeune femme s'est lancée dans la céramique durant ses études aux Beaux-Arts à Brest. Revenue dans le Cotentin, elle a transformé une pièce de la maison de ses parents en atelier. Tout le nécessaire est présent pour créer : tour de potier, un four et des étagères remplies de céramiques qui sèchent.

Une production raisonnée

"Je me suis posé beaucoup de questions sur l'artisanat. Finalement, je voulais une production raisonnée, avec des pièces limitées", explique l'artiste. Ses productions grand public comptent 20 à 30 exemplaires d'un même modèle. Un bol en grès coûte environ 26 euros : il nécessite un mois de production avec de longues périodes de séchage. "On ne peut pas concurrencer la production industrielle. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont motivés à changer leurs façons de consommer", continue la céramiste.

Julie Agnès vend ses productions à des particuliers et à des restaurants.Julie Agnès vend ses productions à des particuliers et à des restaurants. - Julien Rojo

Le secret de fabrication des fèves

Produire une centaine de fèves, et des diffuseurs de parfums, pour l'office de tourisme, est l'une de ses productions les plus importantes. Julie Agnès a commencé par réaliser des plaques au rouleau de pâtisserie. Elle découpe ensuite les fèves à la main, selon des formes évoquant un parapluie, le fort de Tatihou ou un casque de Viking.

Si vous retrouvez l'une de ses fèves, prenez la direction l'office de tourisme du Cotentin. Vous avez peut-être gagné un lot !Si vous retrouvez l'une de ses fèves, prenez la direction l'office de tourisme du Cotentin. Vous avez peut-être gagné un lot ! - Julien Rojo

"En général, les bords sont un peu abrupts, donc je les lisse à la main". Elle applique un tampon avec le logo de l'office de tourisme, tant que la terre est encore fraîche. Les pièces subissent ensuite une première étape de cuisson de 28h. "Ensuite, j'applique l'émail et je les remets à cuire à 1 280°C", révèle Julie Agnès. Face à une telle chaleur, l'émail se vitrifie et donne son côté brillant aux fèves. Elles sont prêtes à être envoyées aux pâtissiers !

Galerie photos
Julie Agnès vend ses productions à des particuliers et à des restaurants. - Julien Rojo Si vous retrouvez l'une de ses fèves, prenez la direction l'office de tourisme du Cotentin. Vous avez peut-être gagné un lot ! - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Galettes des rois. Comment sont fabriquées les fèves ? Une céramiste du Cotentin dévoile ses secrets
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple