Tourisme. 58 paquebots ont débarqué à Cherbourg en 2025 : découvrez leur nombre en 2026

La saison des navires de croisières a redémarré à Cherbourg. L'un des premiers paquebots de l'année, l'Aïdanova, a débarqué mercredi 7 janvier avec ses 6 500 passagers allemands. L'occasion pour une délégation des acteurs du tourisme, présidée par la maire de la Hague et vice-présidente en charge de la Mer, Manuela Mahier, de monter à bord et de tirer un bilan de la saison touristique de 2025. "Il y a quelques années, on était un port-refuge, aujourd'hui on est un port de destination", estime l'élue. 58 paquebots et 156 000 passages ont fait escale dans le Cotentin en 2025. C'est un peu moins que les 63 escales et les 180 000 passagers enregistrés en 2024. Toute cette manne touristique profite en particulier à Cherbourg. "70% des croisiéristes restent en escale à terre, et c'est là que l'office de tourisme déploie son savoir-faire", avance Manuela Mahier. C'est aussi une source de revenus pour Ports de Normandie : deux millions d'euros ont été collectés rien qu'en droit de port l'an passé.

6 500 touristes allemands ont débarqué mercredi 7 janvier à Cherbourg. - Julien Rojo

Pour la nouvelle année, l'office de tourisme voit plus grand avec 65 à 74 escales et 200 000 touristes prévus. Il s'agit d'une estimation, l'arrêt des navires étant aussi soumis à la météo.

Un secteur qui change ?