Tourisme. 58 paquebots ont débarqué à Cherbourg en 2025 : découvrez leur nombre en 2026

Tourisme. 156 000 visiteurs ont débarqué depuis un navire de croisière à Cherbourg l'an passé. L'office de tourisme du Cotentin penche sur une fréquentation encore plus importante en 2026.

Publié le 07/01/2026 à 17h47, mis à jour le 07/01/2026 à 17h50 - Par Julien Rojo
Entre 65 à 74 escales de navires de croisière sont prévus à Cherbourg en 2026. - Lucien Caron

La saison des navires de croisières a redémarré à Cherbourg. L'un des premiers paquebots de l'année, l'Aïdanova, a débarqué mercredi 7 janvier avec ses 6 500 passagers allemands. L'occasion pour une délégation des acteurs du tourisme, présidée par la maire de la Hague et vice-présidente en charge de la Mer, Manuela Mahier, de monter à bord et de tirer un bilan de la saison touristique de 2025. "Il y a quelques années, on était un port-refuge, aujourd'hui on est un port de destination", estime l'élue. 58 paquebots et 156 000 passages ont fait escale dans le Cotentin en 2025. C'est un peu moins que les 63 escales et les 180 000 passagers enregistrés en 2024. Toute cette manne touristique profite en particulier à Cherbourg. "70% des croisiéristes restent en escale à terre, et c'est là que l'office de tourisme déploie son savoir-faire", avance Manuela Mahier. C'est aussi une source de revenus pour Ports de Normandie : deux millions d'euros ont été collectés rien qu'en droit de port l'an passé.

6 500 touristes allemands ont débarqué mercredi 7 janvier à Cherbourg.6 500 touristes allemands ont débarqué mercredi 7 janvier à Cherbourg. - Julien Rojo

Pour la nouvelle année, l'office de tourisme voit plus grand avec 65 à 74 escales et 200 000 touristes prévus. Il s'agit d'une estimation, l'arrêt des navires étant aussi soumis à la météo.

Un secteur qui change ?

"On a eu la chance de visiter les coulisses, et notamment la gestion des déchets. C'est extrêmement minutieux", poursuit la maire de La Hague. L'équipage de l'Aïdanova a présenté les avancés en matière de réduction de l'impact environnemental : tri des déchets, transformation des déchets humains en fertilisants, utilisation de bio-carburant… "Les critiques viennent de gens qui restent dans l'image de la croisière des années 1980", justifie Mathilde Brossier, directrice exécutive de l'office de tourisme. Un autre projet est très attendu par les acteurs du secteur : l'électrification des quais. Cela permettrait de réduire l'utilisation des moteurs lorsque les navires sont en escale. Près de 14 000 tonnes de CO2 pourraient être ainsi évitées par an. Le chantier doit se conclure fin 2027.

Galerie photos
6 500 touristes allemands ont débarqué mercredi 7 janvier à Cherbourg. - Julien Rojo

