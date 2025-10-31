Le Havre. La première "prise" pour les bateaux de croisières entre en service

Se brancher à quai… Et couper leurs moteurs. C'est ce que pourront désormais faire les paquebots amarrés au quai Pierre Callet, sur le port du Havre. Haropa Port a mis en service son premier branchement électrique dédié aux navires de croisières, jeudi 30 octobre, à l'occasion d'une escale du MSC Poesia.

Ce dispositif vise à "réduire l'empreinte carbone des navires de croisières en arrêtant leurs moteurs pendant l'escale", en réduisant les émissions de CO2, de particules fines mais aussi les nuisances sonores et vibratoires, précise le grand port de l'axe Seine. Les navires sont alimentés par le réseau terrestre. L'électricité est distribuée via un véhicule équipé d'un bras articulé muni de prises haute tension allant jusqu'à 13 MW chacune. Des prises "capables de s'adapter à la position des navires selon les conditions de marée" assure Haropa.

Jusqu'à 30 MW

Après ce premier branchement, deux autres prises seront mises en service courant 2026 pour équiper les quais Roger Meunier et Joannes Couvert. "Une fois les trois quais opérationnels, l'ensemble du dispositif permettra de délivrer jusqu'à 30 MW simultanément, soit l'équivalent de la consommation de 20 000 foyers". Un projet à 32 millions d'euros, financé par Haropa à hauteur de 12,5 millions d'euros et par l'Etat à hauteur de 19,5 millions d'euros.

L'Union européenne impose l'installation de ces branchements à quai d'ici 2030, pour les ports dépassant les 25 escales de paquebots par an. Au Havre, où un nouveau terminal est en construction, plus de 140 navires de croisières sont attendus en 2025.