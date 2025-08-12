Le Havre. Deux nouvelles grues bientôt installées sur le terminal croisière

La pointe de Floride poursuit sa mue, au Havre. Alors que les travaux d'aménagement du nouveau pôle croisières se poursuivent, Haropa Port annonce la livraison de deux nouvelles grues, parties du port de Venise, en Italie, fin juillet.

La première grue a été déchargée sur le quai Pierre Callet lundi 11 août, la seconde le sera ce mardi 12 août. Construits en Italie, ces équipements d'une capacité de levage de 20 tonnes permettront d'assurer l'avitaillement des paquebots et de sécuriser la mise en place des passerelles d'accès des passagers aux navires. Après leur installation, une phase de vérification et d'essais va démarrer.

Le branchement des paquebots à quai en phase de test

Ces deux grues rejoignent la première, livrée l'an dernier en vue d'accompagner la croissance de l'activité croisière, pour un montant total de 8,5 millions d'euros. Elles viennent remplacer les grues Caillard datant de 1964. Lors de la présentation du chantier de la pointe de Floride, il avait cependant été précisé que les grues historiques seraient déplacées et mises en valeur sur le nouveau terminal.