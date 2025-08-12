Le Havre. Deux nouvelles grues bientôt installées sur le terminal croisière

La pointe de Floride poursuit sa mue, au Havre. Alors que les travaux d'aménagement du nouveau pôle croisières se poursuivent, Haropa Port annonce la livraison de deux nouvelles grues, parties du port de Venise, en Italie, fin juillet.
La première grue a été déchargée sur le quai Pierre Callet lundi 11 août, la seconde le sera ce mardi 12 août. Construits en Italie, ces équipements d'une capacité de levage de 20 tonnes permettront d'assurer l'avitaillement des paquebots et de sécuriser la mise en place des passerelles d'accès des passagers aux navires. Après leur installation, une phase de vérification et d'essais va démarrer.
Le branchement des paquebots à quai en phase de test
Ces deux grues rejoignent la première, livrée l'an dernier en vue d'accompagner la croissance de l'activité croisière, pour un montant total de 8,5 millions d'euros. Elles viennent remplacer les grues Caillard datant de 1964. Lors de la présentation du chantier de la pointe de Floride, il avait cependant été précisé que les grues historiques seraient déplacées et mises en valeur sur le nouveau terminal.
Haropa Port précise par ailleurs que les travaux de raccordement électrique des navires à quai se poursuivent. "Ce projet est en phase de test également sur le quai Pierre Callet, avant une mise en service effective dans les prochaines semaines", précise le communiqué du grand port de l'axe Seine. Les quais Roger Meunier et Joannès Couvert seront ensuite électrifiés. A horizon 2027, trois raccordements permettront aux paquebots de couper leur moteur à quai et donc de réduire les émissions de CO2 lors des escales au Havre.
