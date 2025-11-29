En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Bonne table à Rouen. Casa Caliente et la cuisine méditerranéenne

Economie. Casa Caliente propose à Déville-lès-Rouen une cuisine qui sent bon le soleil du pourtour méditerranéen.

Publié le 29/11/2025 à 11h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Bonne table à Rouen. Casa Caliente et la cuisine méditerranéenne
Louis Inigues est le gérant de Casa Caliente.

Un magnifique olivier en plein centre de la pièce. Des couleurs qui sentent bon le soleil. L'ambiance est tout de suite posée dans ce spacieux restaurant de Déville-lès-Rouen qu'est Casa Caliente. Ici, on propose une cuisine méditerranéenne. Avec des spécialités italiennes, espagnoles ou du Maghreb, notamment. A la carte figurent par exemple de belles planches de charcuterie et fromages espagnols à partager, des gambas grillées, des tagliatelles au pesto rouge et chorizo ou un tajine de poulet. Une carte plutôt ramassée pour une cuisine faite maison, préparée sur place à base de produits frais. Le restaurant propose aussi une formule du jour à 19,90€ pour l'entrée, le plat et le dessert. C'est ce que je choisis pour ma venue.

Des glaces signature

En entrée, un généreux tartare de saumon, bien assaisonné permet de bien être mis en appétit. Car c'est un grand classique qui est proposé ensuite : une belle portion de paëlla, traditionnelle avec ses fruits de mer et son poulet. Un plat réconfortant, parfumé et roboratif.

La traditionnelle paëlla.La traditionnelle paëlla.

En dessert, un tiramisu au caramel vient conclure le repas par une belle note sucrée. "Cette cuisine reflète vraiment ce que je voulais faire depuis longtemps, explique Louis Inigues, diplômé d'école de commerce et gérant de l'établissement. Ça me rappelle les vacances avec mes parents dans le Sud." Le restaurant est ouvert depuis la fin du mois de septembre. "Il n'y avait pas beaucoup de restaurants à Déville, je me suis dit que ça manquait", indique le jeune homme qui a déjà eu plusieurs expériences en restauration avant de se lancer à son compte. Originalité de la carte actuelle, des glaces maison sont servies avec certains plats, sucrés comme salés. Par exemple une glace yuzu-citron vert avec un poisson grillé au fenouil ou une glace à la mangue avec le ceviche de Saint-Jacques. "C'est notre signature, un côté sucré-salé que l'on aime bien proposer." Adresse à découvrir.

Pratique. 116 bis rue Jules Ferry à Déville-lès-Rouen. Tel : 06 74 76 31 89.

La traditionnelle paëlla.

