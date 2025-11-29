Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos

"La moto a toujours été une passion pour nous trois, l'atelier a donc été une suite logique", explique l'équipe de Lebeurier Moto : Alexis Lebeurier, Christopher Castelin et Bryan Lebey. Avec ce nouvel atelier à Bretteville-sur-Odon, les gérants ont pu prolonger leur activité via un espace de vente.

Du nouveau à Caen

"Je retrouve mes clients qui me suivent à chaque boutique éphémère, mais il y a aussi des nouveaux, et c'est en partie grâce à ce superbe emplacement", précise Nadège Hubert. En effet, placée rue Paul Doumer, la boutique éphémère Les Jalouses, présente jusqu'à fin décembre, "est tout près du marché de Noël place de la République", se réjouit la gérante.

"Ma démarche est de transmettre mon œuvre entre les générations, faire quelque chose de durable", explique Tomasz Marcus, créateur du showroom Tomasz Marcus, rue Demolombe.

Son objectif est aussi de séduire tous les budgets : "Je veux qu'on puisse mettre 200€ dans un guéridon, mais qui dure des années", conclut le gérant.