Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos

"La moto a toujours été une passion pour nous trois, l'atelier a donc été une suite logique", explique l'équipe de Lebeurier Moto : Alexis Lebeurier, Christopher Castelin et Bryan Lebey. Avec ce nouvel atelier à Bretteville-sur-Odon, les gérants ont pu prolonger leur activité via un espace de vente.
Du nouveau à Caen
"Je retrouve mes clients qui me suivent à chaque boutique éphémère, mais il y a aussi des nouveaux, et c'est en partie grâce à ce superbe emplacement", précise Nadège Hubert. En effet, placée rue Paul Doumer, la boutique éphémère Les Jalouses, présente jusqu'à fin décembre, "est tout près du marché de Noël place de la République", se réjouit la gérante.
"Ma démarche est de transmettre mon œuvre entre les générations, faire quelque chose de durable", explique Tomasz Marcus, créateur du showroom Tomasz Marcus, rue Demolombe.
Son objectif est aussi de séduire tous les budgets : "Je veux qu'on puisse mettre 200€ dans un guéridon, mais qui dure des années", conclut le gérant.
La boutique éphémère Les Jalouses
Installée à la base rue de Falaise, la boutique débarque rue Paul Doumer. Jusqu'à Noël, Nadège Hubert propose des pièces de création.
La boutique propose non seulement des pièces de prêt-à-porter uniques, mais aussi un marché de Noël, le 5 décembre. De nombreux créateurs et intervenants seront présents. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux : @les.jalouses. Ouvert du mardi au samedi.
Lebeurier Moto à Bretteville-sur-Odon
Situé avant à Baron-sur-Odon, l'atelier d'entretien et vente de motos a déménagé. Alexis Lebeurier, Christopher Castelin et Bryan Lebey en sont les gérants.
L'atelier propose de l'entretien rapide, de la remise en route ou de la réparation de sa moto, mais aussi récemment un espace dépôt-vente pour les particuliers. L'atelier est situé 441 rue Yvonne Guégan, à Bretteville-sur-Odon, et est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h.
