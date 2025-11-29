En ce moment Amour Propre ZAHO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos

Economie. Cette semaine encore, l'agglomération de Caen regorge de nouveaux commerces pour vous. Découvrez-les.

Publié le 29/11/2025 à 13h30 - Par Lise Crocquevieille
Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos
Tomasz Marcus est le créateur du showroom du même nom, installé rue Demolombe à Caen. - Lise Crocquevieille

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"La moto a toujours été une passion pour nous trois, l'atelier a donc été une suite logique", explique l'équipe de Lebeurier Moto : Alexis Lebeurier, Christopher Castelin et Bryan Lebey. Avec ce nouvel atelier à Bretteville-sur-Odon, les gérants ont pu prolonger leur activité via un espace de vente.

Du nouveau à Caen

"Je retrouve mes clients qui me suivent à chaque boutique éphémère, mais il y a aussi des nouveaux, et c'est en partie grâce à ce superbe emplacement", précise Nadège Hubert. En effet, placée rue Paul Doumer, la boutique éphémère Les Jalouses, présente jusqu'à fin décembre, "est tout près du marché de Noël place de la République", se réjouit la gérante.

"Ma démarche est de transmettre mon œuvre entre les générations, faire quelque chose de durable", explique Tomasz Marcus, créateur du showroom Tomasz Marcus, rue Demolombe.

Son objectif est aussi de séduire tous les budgets : "Je veux qu'on puisse mettre 200€ dans un guéridon, mais qui dure des années", conclut le gérant.

La boutique éphémère Les Jalouses

Caen. La boutique éphémère Les Jalouses
Jusqu'à Noël, Nadège Hubert propose des pièces de création dans sa boutique éphémère.

Installée à la base rue de Falaise, la boutique débarque rue Paul Doumer. Jusqu'à Noël, Nadège Hubert propose des pièces de création.

La boutique propose non seulement des pièces de prêt-à-porter uniques, mais aussi un marché de Noël, le 5 décembre. De nombreux créateurs et intervenants seront présents. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux : @les.jalouses. Ouvert du mardi au samedi.

Lebeurier Moto à Bretteville-sur-Odon

Bretteville-sur-Odon. Lebeurier Moto à Bretteville-sur-Odon
Lebeurier Moto a déménagé à Bretteville-sur-Odon.

Situé avant à Baron-sur-Odon, l'atelier d'entretien et vente de motos a déménagé. Alexis Lebeurier, Christopher Castelin et Bryan Lebey en sont les gérants.

L'atelier propose de l'entretien rapide, de la remise en route ou de la réparation de sa moto, mais aussi récemment un espace dépôt-vente pour les particuliers. L'atelier est situé 441 rue Yvonne Guégan, à Bretteville-sur-Odon, et est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple