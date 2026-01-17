Orne. Le conducteur d'une moto meurt dans un accident sur la RD3

Un accident impliquant un motocycliste a eu lieu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 janvier vers 3h du matin sur la RD3 au niveau du lieu-dit Le Bois Gaultier (à Fay dans l'Orne). Selon les pompiers, le conducteur de la moto est décédé.

La gendarmerie sur place

La gendarmerie et une équipe des Structures mobiles d'urgence et de réanimation se sont rendues sur place. L'intervention des pompiers a pris fin vers 6h.