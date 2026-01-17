Torchamp. Une conductrice meurt après avoir percuté un animal sauvage sur la RD962

Les pompiers sont intervenus pour un accident vendredi 16 janvier vers 18h sur la RD962 à hauteur de Torchamp, près de Ceaucé dans l'Orne. Il s'est produit entre un véhicule de tourisme et un animal sauvage au niveau du lieu-dit des Hautes Haies, situé au sein de la commune de Torchamp. La conductrice du véhicule est décédée.
La gendarmerie sur place
La gendarmerie et le maire se sont rendus sur les lieux. L'intervention des pompiers a pris fin peu avant 21h.
