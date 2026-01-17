Municipales 2026. "Notre devoir, c'est de soutenir Cherbourg" : Jean-Marie Lejeune présente ses idées pour la mairie

Le rendez-vous était donné à 20h30. Une trentaine de personnes étaient présentes dans la salle des fêtes de la Place centrale, à Cherbourg, pour écouter Jean-Marie Lejeune, jeudi 15 janvier.

Alors que Le Chant des Partisans résonne dans la salle, un habitant s'installe sur sa chaise. "S'il n'y avait pas cette liste, je ne voterais pas", explique ce retraité. Etre ni à gauche ni à droite, Jean-Marie Lejeune en a fait le fer de lance de sa candidature "pour l'alternance".

La santé : "C'est le bien le plus précieux"

"Notre devoir, c'est de soutenir Cherbourg-en-Cotentin", commence l'ancien avocat. Il souhaite construire le programme avec le public au cours de la campagne. Il a toutefois évoqué une de ses priorités : la santé. "C'est le bien le plus précieux", affirme-t-il. Il estime aussi qu'il faudrait 20 000 logements pour répondre à la demande et appelle à plus de coopérations entre les élus et les employeurs. Jean-Marie Lejeune propose également d'ouvrir les églises pour accueillir les sans-abris la nuit. Concernant la sécurité, il se propose de réduire l'indemnité du maire et de limiter les frais de représentation pour embaucher davantage d'agents, sans toutefois fournir de chiffres précis. Il s'est dit ouvert à un débat sur l'installation de davantage de caméras de vidéoprotection. Jean-Marie Lejeune a aussi affirmé sa volonté d'être candidat à la présidence de l'Agglomération du Cotentin. Le débat s'est conclu sur une discussion détaillée contre les incivilités, en particulier les déjections canines.

Une candidature "d'autorité" et "humaniste"

Sa liste électorale n'est pas encore connue ni complète. "Il y a encore des places. Si les gens veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus", précise le septuagénaire. Xavier Amchin fait toutefois partie de cette liste. C'est la première fois que ce retraité du commerce de produits de la mer rejoint la politique. "Je trouve que cette candidature est en dehors des partis, elle est humaniste et basée sur des valeurs fortes comme l'autorité", explique l'ancien commerçant. La liste complète de Jean-Marie Lejeune sera présentée le 27 février, suivie du programme complet le 10 mars.

Xavier Amchin est l'un des colistiers de Jean-Marie Lejeune. - Julien Rojo