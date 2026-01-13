Municipales 2026 à Cherbourg. "Augmenter la sécurité de la ville" : Camille Margueritte dévoile une partie de son programme

Les élections municipales des 15 et 22 mars approchent à grands pas. Lundi 12 janvier à Cherbourg, la candidate d'opposition Camille Margueritte a dévoilé une partie de son programme à la presse. "On a un objectif simple : augmenter la sécurité de la ville", commence la candidate du Cercle du Cotentin. Elle souhaite doubler le nombre de policiers municipaux, en passant de 22 agents à 40. Ces agents seraient formés notamment à gérer les violences intrafamiliales. Une brigade spéciale serait créée pour lutter contre les incivilités : crachats ou déchets canins au sol, trottinettes mal garées… La candidate souhaite lancer une consultation citoyenne sur l'armement ou non de ces agents. Un débat serait aussi lancé quartier par quartier sur le retour de l'éclairage la nuit. La luminosité serait renforcée sur les passages piétons des axes principaux de Tourlaville et d'Equeurdreville. Camille Margueritte entend aussi installer plus de caméras de vidéosurveillance, une cinquantaine au total, aux abords des écoles et des bâtiments publics des communes déléguées. Ces caméras seraient gérées en temps réel depuis un centre de supervision humaine.

"Il faut désengorger les quais et les rues"

L'autre grand chantier de Camille Margueritte est l'attractivité de la ville. Elle a rappelé son soutien au projet du contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin. "Il faut désengorger les quais et les rues pour redonner l'envie aux Cherbourgeois de venir en ville." Elle veut lancer une étude sur le plan de circulation. Elle envisage une expérimentation de plusieurs mois où le quai Alexandre III, qui longe le bassin du Commerce, serait ouvert dans les deux sens pour tous les véhicules, pas seulement les bus. La candidate républicaine prévoit aussi une réfection du parking de la gare et du parking Gambetta en centre-ville. La gestion de ce dernier serait confiée à un concessionnaire pour alléger la charge fiscale de la commune. "Il est temps de faire quelque chose", avance l'entrepreneuse. Des travaux sur la voirie dans les communes déléguées seraient lancés. Autre chantier possible : la rénovation de l'ancien cinéma L'Omnia, à deux pas de la mairie. Elle voudrait que des jeunes porteurs de projets s'emparent de ce sujet. "Il y a tellement de créativité qui n'est pas entendue", poursuit-elle. Camille Margueritte envisage de nombreux projets : végétalisation de la place Mandela à Equeurdreville et du quai Lawton Collins près de la Cité de la Mer, développer l'offre hôtelière haut de gamme, obtenir le label "Ville touristique"… Un dernier chantier serait la transformation de la salle des fêtes sur la place Centrale en marché couvert avec des lieux de restauration. Le site serait lui aussi géré par un concessionnaire spécialisé.

Camille Margueritte étudie la possibilité de transformer la salle des fêtes de la place Centrale en marché couvert. (Visuels générés par une intelligence artificielle) - Camille Margueritte - Cercle du Cotentin

"Je ne suis pas féministe"

Camille Margueritte a terminé sa présentation en abordant le volet santé. Elle rappelle toutefois qu'il s'agit d'une compétence de l'Agglomération, mais que le maire de Cherbourg-en-Cotentin fait partie du comité de surveillance de l'hôpital. "Je ne suis pas féministe", a-t-elle répété, néanmoins, elle souhaite promouvoir davantage de prévention sur les problèmes liés à la grossesse, notamment la rééducation postnatale. Elle souhaite aussi augmenter les heures d'ouverture des centres périscolaires. "Une ville qui investit dans ses familles, c'est une ville qui investit pour l'attractivité du territoire", conclut-elle. Le reste de son programme devrait être connu dans les prochaines semaines.