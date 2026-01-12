En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
People. "Je ne peux plus me voir à la télé" : Laurent Ruquier, l'animateur normand, annonce un tournant radical dans sa carrière

Société. Laurent Ruquier, figure majeure du paysage audiovisuel français, envisage sérieusement d'arrêter la télévision. A 62 ans, l'animateur né au Havre se confie et explique pourquoi il veut désormais se consacrer au théâtre et à la radio. Une déclaration forte, sortie le vendredi 9 janvier 2026, qui marque peut-être la fin d'une ère.

Publié le 12/01/2026 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
People. "Je ne peux plus me voir à la télé" : Laurent Ruquier, l'animateur normand, annonce un tournant radical dans sa carrière
Après plus de trente ans passés sous les projecteurs, Laurent Ruquier ne cache plus sa lassitude. Invité du podcast Tête d'Affiche, l'animateur affirme réfléchir sérieusement à quitter définitivement la télévision. Une décision mûrie, assumée, et surtout très personnelle.

Il explique sans détour : "Je ne peux plus voir ma bobine à la télé ! Je ne me suis jamais supporté mais vraiment avec l'âge ça ne s'arrange pas !"

Des mots forts, qui confirment un profond malaise face à l'exposition médiatique et à l'image renvoyée par l'écran, même après une si longue carrière.

Une carrière télévisuelle monumentale, de France 2 à aujourd'hui

Difficile d'imaginer la télévision française sans Laurent Ruquier. Révélé dans les années 1990, il a marqué plusieurs générations avec des émissions devenues cultes : On a tout essayé, On n'est pas couché, On n'demande qu'à en rire, Les Enfants de la télé ou encore On est en direct.

En parallèle, il reste une voix incontournable de la radio. Une longévité rare, qui rend son envie d'arrêt encore plus symbolique.

Chez Ruquier sur T18 : le contraste avec l'idée d'arrêter

Paradoxalement, cette annonce intervient alors que Laurent Ruquier est toujours présent à la télévision. Depuis juin 2025, il anime Chez Ruquier sur T18, un talk-show culturel hebdomadaire diffusé le samedi soir.

Une émission pensée comme un salon culturel, sans chroniqueurs, où les artistes dialoguent librement. Un format épuré, assumé, que l'animateur décrit comme un retour à l'essentiel. Il y précise d'ailleurs que c'est la première fois qu'il donne son nom à une émission, conscient que le temps passe.

Cette actualité soulève aussi des interrogations chez les téléspectateurs : qu'en est-il de Mask Singer ? À ce stade, aucune annonce officielle n'indique l'arrêt du programme, mais les déclarations de Ruquier laissent planer le doute sur la suite.

Le théâtre et la radio, refuges d'un animateur fatigué de l'image

Dans son témoignage, Laurent Ruquier explique aussi pourquoi il souhaite se tourner vers le théâtre, un univers où le rapport au public est différent. Plus de distance, moins de confrontation directe avec l'image, et surtout une autre forme de reconnaissance.

Sur scène comme à la radio, il estime que les défauts se voient moins, que le regard est plus indulgent. Une manière de continuer à créer, sans subir la violence parfois silencieuse de l'écran.

Un Normand discret, loin du tumulte parisien

Né le 24 février 1963 au Havre, Laurent Ruquier n'a jamais renié ses racines normandes. Il vit aujourd'hui entre Honfleur et Deauville, dans le paisible village de Villerville. Une commune discrète, connue pour abriter un voisinage pour le moins inattendu : Sophie Davant, elle aussi figure emblématique de la télévision, y réside également.

Un contraste saisissant entre une vie locale calme et une carrière médiatique hors norme, qui éclaire peut-être ce désir d'apaisement et de retrait progressif.

Une date encore floue, mais une page qui semble se tourner

Laurent Ruquier n'a pas fixé de calendrier précis. Mais ses propos laissent peu de place au doute : l'arrêt de la télévision est sérieusement envisagé. S'il reste très actif à la radio et au théâtre, beaucoup y voient déjà la fin d'une ère pour le paysage audiovisuel français (PAF).

People. "Je ne peux plus me voir à la télé" : Laurent Ruquier, l'animateur normand, annonce un tournant radical dans sa carrière
