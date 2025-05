Télévision. Le Normand Laurent Ruquier dévoile le nom, le concept et la date de lancement de sa nouvelle émission sur T18

A 62 ans, Laurent Ruquier ne manque pas d'idées… ni de projets. L'animateur originaire du Havre s'apprête à lancer Chez Ruquier, une nouvelle émission culturelle diffusée en prime time sur la chaîne T18, nouveau visage de la TNT gratuite (canal 18), dès samedi 14 juin à 20h.

Dans une interview exclusive accordée à Télé-Loisirs, le célèbre animateur normand explique avoir voulu "un titre simple, qui reflète l'ambiance conviviale de l'émission". Chez Ruquier, ce sera une sorte de salon culturel ouvert à tous, sans chroniqueurs mais avec une ribambelle d'invités. De toute manière, il révèle que "ce sont généralement ce que disent mes invités entre eux ou avec leurs attachés de presse". Un titre déjà tout trouvé, en somme ! Et puis comme il le dit lui-même "c'est la première fois que je mets mon nom dans un titre. C'est le moment, après ça sera trop tard".

Une émission en solo pour Laurent Ruquier

Après des années entouré de chroniqueurs, Laurent Ruquier change de cap. Avec Chez Ruquier, il sera seul à l'animation. Pas de bande, pas de coprésentateur. "Je vais animer cette émission seul, sans chroniqueur", confie le Normand de 62 ans. Un retour à l'essentiel pour l'animateur, qui souhaite redonner la parole aux créateurs, sans fioritures.

• A lire aussi. Podcast. Laurent Ruquier est l'invité de Secrets de Normands : "Je pourrais m'en aller demain, je m'en irai heureux"

Chez Ruquier, un rendez-vous culturel assumé

Loin du divertissement pur, Chez Ruquier se veut une émission résolument tournée vers la culture. Théâtre, cinéma, livres, musique… tous les domaines auront leur place dans ce programme hebdomadaire, diffusé chaque samedi à 20h. L'animateur promet un vrai équilibre entre têtes d'affiche et talents émergents : "Ça me tient à cœur, et c'est ce qui manque parfois en télévision", explique-t-il à Télé-Loisirs.

Une émission ancrée dans son époque

Autre point fort de Chez Ruquier : son ouverture aux nouvelles technologies. Certains invités seront physiquement en plateau, d'autres interviendront en visioconférence, un format qui permet à l'émission de s'adapter aux disponibilités des artistes… et à l'air du temps.

Un face-à-face indirect avec Léa Salamé

L'émission sera d'abord proposée à 20h, avant d'être rediffusée chaque samedi soir en deuxième partie de soirée. Un créneau qui la placera en concurrence frontale avec "Quelle époque !", le talk-show de Léa Salamé sur France 2. Un détail qui n'en est pas un, puisque les relations entre les deux figures du PAF sont loin d'être chaleureuses depuis le départ de Laurent Ruquier de la Deux.