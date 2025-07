Centre-Manche. Feu d'artifice et marchés : Regnéville, un joyau qui s'anime l'été

Au bord du havre de Sienne, le plus grand de la côte ouest du département, Regnéville-sur-Mer dégage un charme unique, avec, d'un côté, la nature sauvage, et de l'autre, son château, ses fours à chaux, ses maisons en pierre… Tous les vendredis de l'été, de 18h à 21h, la cour du château accueille un marché. Au programme : des producteurs locaux, des artisans, de la restauration… et de la musique ! Vendredi 15 août, la programmation s'enrichit avec l'organisation du vide-greniers annuel. Un feu d'artifice est également tiré ce jour-là à 23h.

Pratique. Les fours à chaux se visitent librement, tous les jours de 9h à 19h.