Agon-Coutainville. Un été sous pression et musique à la brasserie Captain James

La brasserie Captain James à Agon-Coutainville a prévu une large programmation pour cet été. Plusieurs concerts auront lieu sur place les vendredi 1er, samedi 16 et samedi 30 août, avec différents groupes qui proposeront chacun des soirées propices à la bonne humeur et à la dégustation de bière. Captain James propose trois nouvelles recettes de bières spéciales été, retrouvables à la boutique, pendant les horaires d'ouverture et les événements. Tous les soirs d'ouverture, des food-trucks seront présents sur place et permettront de marier sa bière à un repas local et diversifié, avec quatre camions différents au cours de la semaine. Captain James propose aussi des visites de la brasserie tous les jeudis.