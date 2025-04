Agon-Coutainville. Jazz sous les pommiers innove avec sa bière officielle et locale : la Festiv'ale

Une première pour Jazz sous les pommiers ! Après le camembert, les huîtres et le cidre, place cette année à la Festiv'ale, la bière officielle de l'événement qui aura lieu du samedi 24 au samedi 31 mai, à Coutances. Elle est brassée à Agon-Coutainville, dans la brasserie Captain James. "Je ne me rappelle plus qui a eu l'idée de cette bière, on a dû y penser en même temps avec l'équipe de jazz", ironise Anaïs Hermann, brasseuse chez Captain James. Pour la brasserie, c'est habituel de travailler avec les festivals de la région. Elle a notamment fourni de la bière pour l'édition 2024 de Jazz sous les pommiers, mais aussi pour Chauffer dans la Noirceur et Green River Valley. Pour chaque événement, les bières étaient issues de collections déjà existantes de la brasserie. Ici, la Festiv'ale a été conçue spécialement pour l'occasion.

Direction la brasserie pour découvrir cette bière inédite ! Impossible de lire le son.

Une bière locale…

S'il y a bien un mot qu'il faut retenir de cette bière, c'est "local". "L'idée, c'était de faire une bière ancrée sur son territoire", explique Pierre James, brasseur chez Captain James. Dans cette optique, la brasserie a travaillé avec des producteurs locaux : le houblon vient de la houblonnière du Pépin à la Lucerne- d'Outremer, l'orge de La Hague est transformé à la malterie de Bayeux. Un circuit très court qui correspond à l'envie du festival de mettre en avant les savoir-faire locaux. En termes de goût, l'objectif était de concevoir une bière printanière, avec des notes florales et de la fraîcheur. Pari tenu.

La bière sera aussi servie dans une canette arborant l'affiche de l'édition 2025.

...et écologique

En plus d'un circuit court qui réduit l'empreinte carbone de la production, le conditionnement de la bière a aussi été pensé pour respecter l'environnement. 140 fûts sont prévus pour la distribution durant le festival, mais ce n'est pas tout ! 1 000 litres de la boisson sont déjà conditionnés en canette, afin d'être distribués dans tout le département aux partenaires de l'événement.

La canette, contrairement aux idées reçues, est très écologique. "Il n'y a aucune perte, 1kg de canettes recyclées et fondues va reproduire exactement 1kg de nouvelles canettes", affirme Pierre James. Deuxième idée reçue : la canette ne serait pas un bon contenant pour la bière. Détrompez-vous ! La canette a des qualités que n'auront jamais les bouteilles en verre. Elle permet une meilleure conservation, que ce soit pour sa longévité ou pour la détérioration du produit. Elle ne laisse passer aucun rayon UV, ainsi la pollution lumineuse ne peut venir entacher le goût de la bière. La canette arbore l'affiche de Jazz sous les pommiers, ce qui en fait aussi un souvenir de cette édition pour les festivaliers.