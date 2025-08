Manche. Préparez vos papilles pour une virée  gourmande dans le Cotentin

Si le Cotentin brille par son patrimoine et ses paysages, il resplendit tout autant par sa gastronomie. De nombreux producteurs locaux sont classés parmi les meilleurs Français dans leur domaine. Département agricole, la Manche est couverte à 73% de zones dédiées à la production végétale ou à l'élevage.

Des produits de qualité

Le Cotentin, et plus particulièrement le Val de Saire, est une terre propice au maraîchage, grâce à son climat tempéré tout au long de l'année. Il est notamment connu pour son poireau emblématique, qui occupe 950 hectares dans le département. Il bénéficie d'ailleurs d'un label rouge, gage de qualité. En automne et en hiver, on trouve également de nombreuses cultures de choux, qu'ils soient verts, rouges ou fleurs. Côté produits laitiers, on pense bien sûr au traditionnel camembert. Pour déguster les meilleurs, direction la fromagerie REO. D'autres produits d'exception sont aussi issus de la presqu'île. A la coopérative d'Isigny Sainte-Mère, abondamment récompensée au dernier Salon de l'agriculture, on produit l'un des meilleurs fromage frais de France. A Picauville, la crème crue du Gaec Du Hameau Flaux avait également remporté une médaille d'or. Et n'oublions pas les fruits de mer. A Barfleur, on pêche des moules sauvages reconnues pour leur grande taille et leur coquille aux reflets dorés, tandis que Saint-Vaast-la-Hougue est réputée pour ses huîtres. De nombreux restaurants les proposent aux visiteurs.

Faites sauter le bouchon

Côté boissons, les Manchois ne sont pas en reste. Le cidre et le poiré sont des boissons typiques de la région. On retrouve l'un des meilleurs cidres de France à la Cidrerie de la Brique, à Saint-Joseph dans le Cotentin. Des brasseries locales sont également reconnues pour la qualité de leurs bières, telles que Les Travailleurs de l'Amer (ci-contre).