Astronomie. Que pourra t-on voir pendant les Nuits des Etoiles ? Réponse avec l'Observatoire de Rouen

Comme chaque année, l'Observatoire de Rouen, situé impasse Adrien Auzout sur un terrain herbeux au-dessus de la rue Louis Ricard, prévoit de recevoir le public pour les Nuits des Etoiles, cet événement d'envergure nationale qui met en mouvement pas moins de 350 clubs et associations spécialisées dans l'astronomie. L'Observatoire de Rouen donne rendez-vous le samedi 2 août pour contempler les astres.

A chaque moment de l'année, le ciel offre à voir des astres différents. Alors pour bien identifier ce que l'on peut voir, il faut se servir de cartes du ciel qui varient donc en fonction de la saison. De nombreuses constellations du ciel d'été pourront être observées pendant ces Nuits des Etoiles. Parmi les étoiles les plus significatives, le public pourra observer l'étoile Véga (constellation de la Lyre), l'étoile Deneb (constellation du Cygne), et Altaïr (constellation de l'Aigle).

"C'est la Nuit des Étoiles toute l'année"

"Ces trois étoiles-là forment un triangle magnifique et observable très facilement qu'on appelle le triangle de l'été, c'est une des premières choses qu'on montre dans le ciel", explique Patrick Khalifa, membre et trésorier de l'Observatoire de Rouen. Des "étoiles doubles" qui apparaissent par paire pourront aussi être observées comme Alcor et Mizar dans la Grande Ourse ou encore Albiréo dans la constellation du Cygne, "qui est très belle à voir, car elle permet de constater la différence de couleur entre une étoile bleue et une étoile rouge", sans oublier la Lune bien sûr. En revanche, "on ne pourra pas observer de planètes car elles ne sont pas bien positionnées actuellement, elles seront plus visibles à partir de l'automne", poursuit le passionné d'astronomie. Nébuleuses, galaxies lointaines… Certains objets du ciel profond seront aussi observables à la lunette.

Si les conditions météo sont plus favorables l'été pour observer le ciel, "il y a des astres magnifiques à observer à d'autres moments et pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie c'est la Nuit des Etoiles toute l'année", s'amuse Patrick Khalifa, passionné d'astronomie depuis son enfance.

L'Observatoire de Rouen a plus de 140 ans

Au-delà de la Nuit des Etoiles, l'Observatoire de Rouen, qui compte environ 70 membres, reçoit le public tous les premiers samedis du mois afin de faire un peu de pédagogie. L'occasion de faire un brin d'histoire sur l'Observatoire lui-même, fondé en 1884 par Ludovic Gully, professeur de mathématiques et de comptabilité. L'association a d'ailleurs conservé ses vieux appareils qui restent tout à fait adaptés à l'observation de l'espace. "Notre premier télescope de type Newton date de 1885, il a permis la découverte d'une supernova dans la galaxie d'Andromède", précise Patrick Khalifa, "D'autres instruments ont été achetés et notamment la grande lunette de l'observatoire en 1895 (classée monument historique) qui sert essentiellement l'observation planétaire, lunaire et solaire". Tout comme le télescope de type Newton, la grande lunette est toujours en fonctionnement. "Au niveau qualité optique elle concurrence largement les instruments d'aujourd'hui".