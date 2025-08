Manche. Lessay accueille la 4e manche de la Coupe de France Camion Cross

Samedi 2 et dimanche 3 août, Lessay accueille la 4e manche de la Coupe de France Camion Cross. Les épreuves se dérouleront sur la piste de la commune, qui attend près de 50 pilotes pour l'occasion. Les essais libres commencent à 13h30 samedi. Ils seront suivis des essais chronométrés une heure plus tard et des premières manches à 16h. Après l'effort, le réconfort ! Le coup d'envoi des festivités est donné avec un défilé dans le bourg de la commune à 18h. L'organisation attend à ce moment-là pas moins de 110 camions décorés ! La soirée se poursuit avec un repas moules frites, puis le traditionnel feu d'artifice qui sera tiré à 22h30.

Dimanche, place à la compétition !

Si le samedi est plus calme, le dimanche, lui, s'annonce sportif. Les pilotes ont rendez-vous de 8h30 à midi puis de 14h à 20h pour les dernières manches du week-end. L'événement se finit en beauté avec un dernier défilé sur le circuit de 15h à 15h30.