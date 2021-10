Lessay. Camion Cross (Coupe de France) : les Normands trustent les podiums à Lessay ! 

Sous un soleil de plomb, ce sont plus de 2500 spectateurs qui ont répondu en ce dimanche 5 août 2018, à l'invitation du circuit des sports mécaniques de Lessay (Manche) pour assister à la 3e manche de la coupe de France de Camion Cross. Pour la 30e édition de cette épreuve sur le circuit normand, les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands avec des animations tout le week-end et un programme de course absolument dantesque.

Poussés par leurs supporters, les trois pilotes locaux, Fabien Néel (Cross), Joël Letousey (Super Cross) et François Fréret (Super Cross), mais aussi la seule dame pilote, elle aussi locale, Ludivine Bellouard (Léger) ont tout donné tout au long des manches qualificatives et ont tous pris place dans les grandes finales du week-end, véritable feu d'artifice de puissance et de précision dans le pilotage.

Dans la catégorie LÉGERS, la victoire est revenue à Jean-Christophe Le Bihan devant Eric Raynaud et Bruno Marie. Ludivine Bellouard (Manche, Nissan), seule femme du plateau échouant d'un rien aux portes de la grande finale.

Chez les CROSS, Fabien Néel (Manche, Scania) leader du classement général avant cette manche à domicile a confirmé ses ambitions de titre national en allant chercher une superbe victoire finale devant Felix Haristoy (2e) et Nicolas Grand (3e).

Enfin chez les SUPER CROSS, catégorie reine de la discipline, François Fréret (Manche, Mack) et Joël Letousey (Manche, Renault) sont eux aussi montés sur le podium, en deuxième et troisième position, juste derrière l'intouchable maître du week-end, Pierre Ihuel.

Les classements :

Légers : 1- J-C. Le Bihan, 2- Eric Raynaud, 3-Bruno Marie

Cross : 1-Fabien Néel, 2-Felix Haristoy, 3-Nicolas Grand

Super Cross : 1-Pierre Ihuel, 2-François Fréret, 3-Joël Letousey

