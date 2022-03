Lessay. Camion Cross (Coupe de France) : Lessay accueille ses mastodontes ! 

Des milliers de chevaux sous les capots, deux jours de courses endiablées avec des classements ultra-serrés, la 3e manche de la Coupe de France de Camion Cross qui se déroulera ce week-end à Lessay se promet de haute tenue.

Puissance, vélocité et élite du pilotage

Avec cette année, quelques nouveautés qui donnent encore un peu plus d'intérêt à cette discipline hyper spectaculaire et mélange de puissance, vélocité, stratégie de course et surtout maestria dans le pilotage.

Au coeur de ce plateau spectaculaire, quatre normands joueront leur carte devant leurs supporters. Dans la catégorie reine des Super-Cross, si Joël Letousey découvre la discipline cette saison, François Fréret le local de l'étape, joue le titre suprême au volant de son Mack :

François Freret (Mack) Super-Cross Impossible de lire le son.

Dans la catégorie des Cross, le manchois Fabien Néel (Scania) vit sa 2e saison en compétition et joue le podium final :

Fabien Néel (Scania), Cross Impossible de lire le son.

Enfin dans la catégorie des Légers, un petit nouveau, lui aussi manchois va faire ses premières armes. Thomas Rigot (Nissan) va disputer la première manche de sa carrière, sans toutefois avoir de pression :

Thomas Rigot (Nissan), Légers Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Formule 1: Lewis, Sebastian et les autres

A 105 ans, il tente un nouveau record de vitesse à vélo

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Tendance Sports : Caen perd, Avranches prend son quart, Peugeot RX à Lessay et Anthony Delaplace au Tour de Normandie 2017...

Ski: Kristoffersen roi du slalom à Madonna Di Campiglio