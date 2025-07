Rouen. "L'Université en avant-première" : Une journée immersive dédiée aux futurs étudiants avant la rentrée

Passer du lycée à l'université n'est pas simple pour les néo étudiants alors pour les aider, l'université Rouen Normandie a organisé ce vendredi 11 juillet, une journée spéciale nommée "L'université en avant-première". Des stands d'information et des visites guidées étaient au programme sur le campus de Mont-Saint-Aignan près de Rouen et celui d'Evreux dans l'Eure. Au total, 500 personnes ont pu visiter le campus seinomarin.

"La vie étudiante, ça me fait peur mais on va se lancer"

Ce vendredi 11 juillet, les nouveaux étudiants du campus de Mont-Saint-Aignan ont eu droit à une visite guidée par d'autres étudiants pour savoir dans quels bâtiments ils allaient avoir cours.

Ce vendredi, Sarah Merezak s'est rendue sur le campus de Mont-Saint-Aignan pour en savoir plus car elle commencera à la rentrée prochaine, sa licence Langues étrangères appliquées (LEA). "La vie étudiante, ça me fait peur mais on va se lancer, confie-t-elle. C'est un peu l'inconnu. C'est du changement mais c'est positif donc j'ai hâte d'en savoir plus sur la licence que j'ai choisi et d'entrer dans le grand bain", ajoute la jeune femme. Et elle n'était pas la seule à appréhender. Mc'Zoé Miafouna Moulédi qui va elle aussi intégrer la même licence est partagée. "C'est un mélange entre l'appréhension et l'excitation. C'est la vie étudiante donc on sera plus autonomes et livrés à nous-mêmes, relate-t-elle. C'est le passage entre l'adolescence et la vie d'adulte, j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur."

Une marche à franchir

Lors de la journée "l'Université en avant première" au campus de Mont-Saint-Aignan vendredi 11 juillet, les futurs étudiants ont pu poser toutes les questions qu'ils avaient avant la rentrée.

A l'occasion de cette journée dédiée aux futurs étudiants du campus rouennais, Emy Becq a également fait le déplacement. Elle s'apprête à intégrer une licence de psychologie à la rentrée prochaine. Le passage du lycée à l'université ne semble pas l'inquiéter. "Je ne me sens pas si stressée que ça, j'ai réussi à avoir la composante que je voulais donc je sais que je vais aimer les années que je vais passer ici, relate-t-elle. On rentre dans la cour des grands, ça change. Je pense qu'on sera plus considérés comme des adultes mais ça ne me fait pas peur."

Au 15 janvier 2025, l'université de Rouen Normandie comptait 30 419 étudiants et 9 152 étudiants inscrits en première année universitaire.