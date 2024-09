Rouen. Précarité étudiante : les membres de l'association Delivr'aide toujours mobilisés cette année

Lutter contre la précarité étudiante, c'est ce que fait l'association Delivr'aide, qui dispose depuis deux ans d'un container au Quartier Libre à Rouen. En cette période de rentrée étudiante, les membres de l'association ne chôment pas.

Des kits livrés par les bénévoles

Delivr'aide, c'est le fruit de l'association Equipage solidaire située à Montreuil en banlieue parisienne. Ce dispositif, gratuit, "vient en aide aux étudiants en leur livrant des kits alimentaires et hygiéniques directement à leur domicile", explique Tshain Amand, bénévole et responsable des partenariats au sein de l'association. Les étudiants en reçoivent un une fois par mois, voire une fois tous les deux mois selon les stocks.

Avant d'effectuer les livraisons, les bénévoles passent par le Quartier Libre où un container leur permet de stocker les denrées alimentaires et les produits d'hygiène. On y retrouve : "Des gels douche, des shampoings, du papier toilette, des pâtes, des légumineuses, etc."

Tshain Amand, est bénévole au sein de l'association Delivr'aide à Rouen. Il est en charge des partenariats et remplit les kits pour étudiants précaires.

Comment fonctionne une livraison ?

Bénévoles comme bénéficiaires disposent d'une application, Delivraide, téléchargeable gratuitement. Le compte du bénéficiaire créé, ce dernier peut faire une demande de kit auprès des bénévoles qui traiteront sa demande. Mercredi 18 septembre, Tshain Amand a livré Otman Oumesskour. Première étape, remplir le kit de pâtes, légumineuses, boîtes de thon, gels douche, shampoings, etc. Ensuite, c'est parti pour la livraison qui s'est effectuée à pied. Sur place, Otman a montré un flashcode pour attester de son identité auprès du bénévole. "Je me suis inscrit pendant les grandes vacances après avoir vu une vidéo sur un réseau social", confie-t-il. "Les dépenses se multiplient donc avoir de l'aide, ça ne fait pas de mal. J'ai l'école à payer, les charges qui vont avec, les abonnements, etc.", ajoute-t-il.

"J'aime donner de mon temps aux autres"

Les demandes de bénéficiaires étant croissantes, l'antenne rouennaise de Delivr'aide a besoin, comme bon nombre d'associations, de nouveaux bénévoles, comme Elise Guesse, qui a rejoint l'aventure avant l'été. "Lors de l'événement En Roue(n) libre, j'ai été recrutée pour faire partie de l'association", explique-t-elle. "Comme je suis déjà bénévole pour d'autres structures et que j'aime donner de mon temps aux autres, je me suis lancée."

A noter aussi que des collectes de produits de première nécessité sont effectuées régulièrement près de Rouen par les bénévoles.

Au Quartier Libre à Rouen, où se situe le container stockant les produits d'hygiène et alimentaires de Delivr'aide, un jardin partagé permet aux bénévoles de la structure de cultiver des fruits et des légumes comme des tomates.