Culture. David Lynch, la peinture et le cinéma : une exposition rare à Yvetot

Il était une icône de Hollywood, adulé pour Elephant Man, Twin Peaks ou Dune. On le sait moins, mais le cinéaste David Lynch, mort en janvier, était aussi un peintre. La galerie Duchamp d'Yvetot offre un aperçu de son travail et expose jusqu'au 21 septembre une cinquantaine de lithographies, issues d'une technique d'impression réalisée par le biais d'une pierre.

La lithographie est une technique d'impression que l'artiste a découvert dans un atelier parisien. - Célia Caradec

Attiré par le lieu

Insectes, feu, villes, corps déformés… "De son vivant, on lui avait proposé de montrer comment les obsessions de ses films transparaissent dans ses œuvres et comment on passe de la peinture au cinéma. Le lieu, un ancien bâtiment industriel, lui a plu, comme le fait que l'on soit une ville au milieu des vaches", sourit Alexandre Mare, directeur de la galerie. Pas besoin de connaître l'œuvre de Lynch, "mais ce serait formidable que l'expo donne envie à ceux qui ne connaissent pas ses films de les découvrir".

Les lithographies sont installées au mur, formant un story-board grandeur nature. "Un peu comme quand, au cinéma, vous assemblez des images les unes après les autres pour former un récit", note Alexandre Mare, pour qui cette exposition est "la meilleure façon de rendre hommage à David Lynch".

Pratique. Ouvert les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Gratuit.