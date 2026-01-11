En ce moment Gabriela KATSEYE
Mercosur. Les agriculteurs mettent en place un barrage filtrant sur le port du Havre pour protester contre l'accord de libre-échange

Agriculture. Après une première action sur le pont de Normandie et aux abords du port du Havre, samedi 10 janvier, les manifestants emmenés par le syndicat Jeunes Agriculteurs poursuivent leur mouvement, dimanche 11 janvier, avec la mise en place d'un barrage filtrant à l'entrée du port.

Publié le 11/01/2026 à 09h48 - Par Alexandre Leno
Les agriculteurs mobilisés samedi 10 janvier ont passé la nuit près du port du Havre. - Célia Caradec

Une centaine d'agriculteurs ont passé la nuit à l'entrée du port du Havre (Seine-Maritime) pour mettre en place, dimanche 11 janvier, un barrage filtrant et contrôler les camions afin de dénoncer l'accord signé par l'UE avec les pays du Mercosur. "On a établi un petit camp de base à l'entrée du port et l'idée va être de contrôler un maximum de produits alimentaires qui entrent et qui sortent", a expliqué par téléphone Justin Lemaître, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime (JA76), un syndicat proche de la première organisation agricole française, la FNSEA.

Les militants agricoles entendent bloquer le passage des aliments qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales imposées aux producteurs français et européens. "On sait très bien qu'il n'y aura pas un flux de camions important dans la journée mais on veut être en place pour ce soir, où le trafic va s'intensifier. Demain (lundi), on nous annonce 5.000 camions par jour", a-t-il dit.

Filtrer mais pas bloquer

Les agriculteurs présents, qui organisent un roulement avec des collègues de Seine-Maritime et de départements voisins, veulent "filtrer mais pas bloquer les accès au port du Havre, pour ne pas bloquer totalement l'activité des dockers", a souligné Justin Lemaître. Selon lui, aucun membre des forces de l'ordre n'était à proximité immédiate des manifestants. "On a la visite de la sécurité portuaire assez régulièrement et ça se passe très bien. Pour l'instant, on ne nous a pas dit qu'on allait nous déloger", a assuré le militant agricole. La veille, 250 à 300 agriculteurs, dont une partie s'était rassemblée à la mi-journée sur le pont de Normandie avec des tracteurs, avaient convergé vers le port du Havre pour protester contre l'accord avec le Mercosur, sans que les autorités ne s'y opposent.

Avec AFP

