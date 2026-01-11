Près d'Yvetot. Un jeune automobiliste de 17 ans héliporté au CHU de Rouen après un grave accident

Les secours ont été appelés vers 18h40 à Thiouville, samedi 10 janvier, entre Yvetot et Fécamp, après un grave accident de la route survenu sur la départementale 5. Un jeune homme de 17 ans, seul en cause et seul à bord de sa voiture, a fait une sortie de route et s'est grièvement blessé.

Le conducteur a dû être désincarcéré de son véhicule

Arrivé sur place, les pompiers, épaulés par le médecin du Smur, ont dû désincarcérer la victime restée dans son véhicule. Le jeune homme, considéré en état d'urgence absolue, a été héliporté vers le CHU de Rouen. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés au côté de la gendarmerie et de l'autorité municipale. L'opération s'est achevée vers 21h30.