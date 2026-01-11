En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près d'Yvetot. Un jeune automobiliste de 17 ans héliporté au CHU de Rouen après un grave accident

Sécurité. Les pompiers ont porté secours à un jeune homme de 17 ans, samedi 10 janvier, à Thiouville près d'Yvetot, suite à un accident de la route. La victime a été emmenée en hélicoptère vers le CHU de Rouen.

Publié le 11/01/2026 à 09h04 - Par Alexandre Leno
Près d'Yvetot. Un jeune automobiliste de 17 ans héliporté au CHU de Rouen après un grave accident
La victime a été transférée par hélicoptère en direction du CHU de Rouen.  - Gilles Antoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les secours ont été appelés vers 18h40 à Thiouville, samedi 10 janvier, entre Yvetot et Fécamp, après un grave accident de la route survenu sur la départementale 5. Un jeune homme de 17 ans, seul en cause et seul à bord de sa voiture, a fait une sortie de route et s'est grièvement blessé.

Le conducteur a dû être désincarcéré de son véhicule

Arrivé sur place, les pompiers, épaulés par le médecin du Smur, ont dû désincarcérer la victime restée dans son véhicule. Le jeune homme, considéré en état d'urgence absolue, a été héliporté vers le CHU de Rouen. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés au côté de la gendarmerie et de l'autorité municipale. L'opération s'est achevée vers 21h30.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près d'Yvetot. Un jeune automobiliste de 17 ans héliporté au CHU de Rouen après un grave accident
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple