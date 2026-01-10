Seine-Maritime. Un feu se déclare dans une chambre et se propage à la toiture, le propriétaire des lieux relogé

Un feu s'est déclaré vers 11h30 rue du Hameau d'Etennemare à Saint-Valéry-en-Caux. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de chambre qui s'est propagé à la toiture.
Le propriétaire s'en sort indemne
Les pompiers ont éteint l'incendie à l'aide d'une lance. Vers 14h30, le feu était éteint et les opérations de déblai se terminaient. Le propriétaire des lieux, indemne, sera relogé dans sa famille. Au total, 13 pompiers se sont rendus sur place ainsi que la gendarmerie et Enedis.
