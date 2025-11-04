Seine-Maritime. Les pompiers limitent la propagation d'un violent incendie de toiture aux maisons voisines

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un feu de toiture, lundi 3 novembre peu avant 23h30, rue André Martin à Montville. L'incendie s'est déclaré dans les combles d'une maison de ville d'un étage. Les flammes étaient en propagation rapide à l'arrivée des secours. L'incendie menaçait les quatre autres habitations mitoyennes, en bande.

Des dégâts mais pas de victime

Les pompiers ont utilisé trois lances à incendie, dont une sur grande échelle, pour maîtriser le sinistre. Deux maisons ont subi des dégâts.

Il n'y a pas eu de victime mais cinq personnes ont dû être relogées. L'intervention a mobilisé 25 sapeurs-pompiers et huit engins.