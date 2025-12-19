Calvados. Les 15 Maisons France Santé du département dévoilées

C'est l'une des mesures voulues par Sébastien Lecornu, le Premier ministre normand. Il avait dévoilé, lors d'une visite dans la Manche, la création d'un projet de réseau "Maison France Santé." Le projet : permettre à chacun d'accéder à un établissement de soins à moins de 30 minutes chez soi, et avoir un rendez-vous dans les 48 heures si besoin. Les critères demandent l'absence de dépassement d'honoraires, la présence d'un médecin et d'un infirmier, ou au moins cinq jours d'ouverture par semaine. "Bien souvent, on a beaucoup trop de rigidité depuis Paris, trop de centralisation, ce qui fait que les projets locaux ont du mal à aboutir", expliquait le Premier ministre.
Le département bien maillé
Ce vendredi 19 décembre, les Maisons France Santé du Calvados ont été dévoilées. Voici celles qui sont concernées :
- Centre de santé de Cambremer
- Centre de santé de Lisieux
- Centre de santé intercommunal de Valdallière + Médicobus
- Centre hospitalier de Vire
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Pont d'Ouilly
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Villers-sur-Mer
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Caen-Saint-Laurent
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Condé-en-Normandie
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Creully
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Evrecy
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Isigny-sur-Mer
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Pont-l'Evêque
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Saint-Pierre-en-Auge
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Tilly-sur-Seulles
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) – Antenne de Val-d'Arry
Ces Maisons France Santé sont en moyenne financées à hauteur de 50 000€ chacune. "De quoi permettre de renforcer les équipes soignantes, d'améliorer l'accompagnement des patients, de moderniser les équipements ou encore de soutenir des innovations organisationnelles pour mieux coordonner les parcours notamment de patients souffrant de pathologies spécifiques", explique l'Agence régionale de santé Normandie.
