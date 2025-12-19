Calvados. Les 15 Maisons France Santé du département dévoilées

C'est l'une des mesures voulues par Sébastien Lecornu, le Premier ministre normand. Il avait dévoilé, lors d'une visite dans la Manche, la création d'un projet de réseau "Maison France Santé." Le projet : permettre à chacun d'accéder à un établissement de soins à moins de 30 minutes chez soi, et avoir un rendez-vous dans les 48 heures si besoin. Les critères demandent l'absence de dépassement d'honoraires, la présence d'un médecin et d'un infirmier, ou au moins cinq jours d'ouverture par semaine. "Bien souvent, on a beaucoup trop de rigidité depuis Paris, trop de centralisation, ce qui fait que les projets locaux ont du mal à aboutir", expliquait le Premier ministre.

Le département bien maillé

Ce vendredi 19 décembre, les Maisons France Santé du Calvados ont été dévoilées. Voici celles qui sont concernées :

Centre de santé de Cambremer

Centre de santé de Lisieux

Centre de santé intercommunal de Valdallière + Médicobus

Centre hospitalier de Vire

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Pont d'Ouilly

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Villers-sur-Mer

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Caen-Saint-Laurent

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Condé-en-Normandie

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Creully

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Evrecy

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Isigny-sur-Mer

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Pont-l'Evêque

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Saint-Pierre-en-Auge

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Tilly-sur-Seulles

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) – Antenne de Val-d'Arry

Ces Maisons France Santé sont en moyenne financées à hauteur de 50 000€ chacune. "De quoi permettre de renforcer les équipes soignantes, d'améliorer l'accompagnement des patients, de moderniser les équipements ou encore de soutenir des innovations organisationnelles pour mieux coordonner les parcours notamment de patients souffrant de pathologies spécifiques", explique l'Agence régionale de santé Normandie.