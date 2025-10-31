Visite de Sébastien Lecornu à Carentan. Que sont les Maisons France Santé que le Premier ministre a promis ?

Jeudi 30 octobre, c'était l'effervescence à Carentan au pôle de santé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est venu le visiter, afin de découvrir ce qui existe comme type de pôle de santé, et aussi pour faire des annonces concernant son projet de maison France Santé.

Il était accompagné de Françoise Gatel, ministre en charge de l'Aménagement du territoire. - Thibault Lecoq

Le projet France Santé est porté par le Premier ministre depuis son entrée en poste. Il souhaite avoir une maison de santé à moins de 30 minutes de route de chaque Français. Il souhaite aussi que les patients puissent avoir un rendez-vous médical dans les 48h. "Ces maisons vont devoir remplir quelques critères, mais quelques critères seulement", assure le Premier ministre. Il ajoute : "Bien souvent, on a beaucoup trop de rigidité depuis Paris, trop de centralisation, ce qui fait que les projets locaux ont du mal à aboutir. Il ne s'agit pas pour l'Etat de venir se substituer à l'intelligence locale. Au contraire, il s'agit de protéger ce qui existe déjà." Parmi les critères il y a : la présence d'un médecin et d'un infirmier garanti, pas de dépassement d'honoraire, au moins cinq jours d'ouverture par semaine, un certain standard sanitaire minimum.

130 millions d'euros

Pour inciter les maisons et pôles de santé existants, Sébastien Lecornu met sur la table une enveloppe de 130 millions d'euros, avec 50 000 euros maximum par maison. Cela va permettre d'embaucher des secrétaires médicaux, investir dans du matériel ou dans les bâtiments. "Parfois ce sont des pharmacies qui constitueront la Maison France Santé. Dans certains territoires ruraux, la seule présence [de santé], c'est la pharmacie", explique le Premier ministre. Un volet plus moderne, centré sur le numérique, sera aussi poussé avec par exemple des cabines de télémédecine, notamment pour les spécialités.

Le premier ministre vise 15 à 20 maisons France Santé par département d'ici à Noël, pour atteindre 2 000 maisons France Santé en 2026. - Thibault Lecoq

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist était aussi de la délégation. - Thibault Lecoq

Le Premier ministre a pu rencontrer des praticiens et des patients au pôle de santé de Carentan. - Thibault Lecoq