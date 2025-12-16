Réseaux sociaux. Quand TikTok transforme un hypermarché de Mayenne en phénomène viral

A Laval, en Mayenne, une simple vidéo tournée entre deux rayons a suffi à faire basculer un hypermarché dans l'ère virale. On y voit Léonie, employée au Carrefour de Laval, danser avec deux collègues sur un titre d'Aya Nakamura. Elle est devenue, en quelques jours, le visage viral du magasin, le propulsant sous les projecteurs des réseaux sociaux.

Le compte TikTok Carrefour Laval cumule aujourd'hui des millions de vues. On y retrouve des formats courts, chorégraphiés, humoristiques, truffés de références générationnelles et parfois de promotions discrètes.

Une stratégie encouragée par la direction

La démarche est assumée par la direction du Carrefour de Laval. La création du compte a été encouragée, les vidéos sont tournées sur le temps de travail et reposent sur le volontariat des salariés. L'objectif est clair : toucher un public plus jeune et moderniser l'image de l'enseigne.

La caisse, nouveau plateau de tournage

Laval n'est pas un cas isolé. D'autres hypermarchés, notamment en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, investissent TikTok en mettant en scène leurs équipes. Les salariés y apparaissent complices, souriants, dans une ambiance présentée comme légère et détendue. Le message implicite est toujours le même : ici, on travaille dans la bonne humeur.

Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large, déjà observée à l'étranger, où les entreprises transforment leurs employés en ambassadeurs numériques. A Carrefour Laval, le travail ne se contente plus d'être effectué : il se montre et se chorégraphie.